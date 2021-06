Parlamentswahl in Algerien - Regierung lässt Aktivisten frei

In Algerien hat die erste Parlamentswahl nach dem Sturz von Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika begonnen. Mehr als 24 Millionen Wahlberechtigte sind in dem nordafrikanischen Land aufgerufen, über insgesamt 407 Sitze in der Nationalversammlung zu stimmen. Kurz vor Beginn der Wahl ließen die Behörden in der Früh mehrere am Donnerstag festgenommene Aktivisten und Journalisten frei, wie ein Verteidiger mitteilte.