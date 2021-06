Feuerwehren bekämpfen Dutzende Waldbrände in Russland

Fast 3.000 Feuerwehrleute kämpfen in Russland gegen aktuell etwa 60 Waldbrände. 30 Löschflugzeuge seien derzeit im Einsatz, teilten die Behörden am Samstag mit. Demnach wüteten die Feuer auf insgesamt mehr als 500 Quadratkilometern Fläche, was fast der Größe des Bodensees entspricht. Allerdings gebe es auch Erfolge bei den Löscharbeiten: Allein am Freitag seien Feuer auf insgesamt 60 Quadratkilometern gelöscht worden.