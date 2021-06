Tschechin Barbora Krejcikova French-Open-Siegerin

Die ungesetzte Tschechin Barbora Krejcikova hat die Tennis-French-Open gewonnen. Die 25-Jährige besiegte am Samstag im Finale von Paris die als Nummer 31 eingestufte Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:1,2:6,6:4 und holte damit ihren ersten Grand-Slam-Titel im Einzel. Krejcikova ist nach Hana Mandlikova im Jahr 1981 die insgesamt zweite tschechische Gewinnerin dieses Grand-Slam-Turniers. Sie kassiert für ihren Triumph 1,4 Mio. Euro, Pawljutschenkowa erhält 750.000 Euro.

Krejicikova dominierte die Anfangsphase der Partie, auch wenn sie gleich im Auftaktspiel ihr Service abgegeben hatte. Die gebürtige Brünnerin legte dann aber ihre Nervosität ab, nahm ihrer Gegnerin deren ersten drei Aufschlaggames ab und ging in Sätzen mit 1:0 in Führung. Der zweite Durchgang verlief fast spiegelverkehrt, mit mehr Risiko erarbeitete sich Pawljutschenkowa eine 5:1-Führung. Bei 5:2 musste die 29-Jährige ein „Medical Timeout“ nehmen, der Satzausgleich gelang ihr aber problemlos.

Am ausgeglichensten war der Entscheidungssatz. Krejcikova glich einen frühen Break-Rückstand aus und legte zum 4:3 nach. Nachdem die Siebente der Doppel-Weltrangliste dieses Break geschafft hatte, brachte sie ihr Aufschlaggame durch. Danach ging es mit dem Aufschlag bis zur Entscheidung. Für beide Spielerinnen war es das Debüt in einem Einzel-Major-Finale, ja sogar in einem -Halbfinale. Die um vier Jahre ältere Pawljutschenkowa hatte 52 Grand Slams auf diesen Einzel-Erfolg gewartet.