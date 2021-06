Ein Verdächtiger nach Schüssen in Austin gefasst

Bei einem Zwischenfall in Austin im US-Bundesstaat Texas sind in der Nacht auf Samstag mindestens 14 Menschen teilweise schwer durch Schüsse verletzt worden. Zwei Personen befänden sich weiterhin in kritischem Zustand, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Ermittler konnten einen von zwei Verdächtigen fassen, wie die Stadt in der Nacht auf Sonntag via Twitter meldete. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei fast allen Verletzten um unbeteiligte Dritte handelt.