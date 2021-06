Duett Alexandri löst im Synchronschwimmen Olympia-Ticket

Die Österreicherinnen Eirini und Anna-Maria Alexandri haben sich am Sonntag im Synchronschwimmen souverän für die Olympischen Sommerspiele in Tokio qualifiziert. Die Schwestern setzten sich beim Qualifikationsmeeting in Barcelona nach ihren Siegen am Vortag im Kür-Vorkampf und im Technik-Finale auch im Kür-Finale klar durch, wobei sie mit 92,2332 Punkten ihre im Vorkampf fixierte Bestleistung um fast einen weiteren Zähler steigerten.