Erster NATO-Gipfel mit Biden soll Signal an China senden

In Brüssel findet am Montag der erste NATO-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden statt. Erstmals in der Bündnisgeschichte sollen auch deutliche Appelle an China gerichtet werden. Das Land soll öffentlich aufgerufen werden, internationale Verpflichtungen einzuhalten und seiner Rolle als Großmacht gerecht zu werden. Zudem soll die Regierung in Peking aufgefordert werden, hinsichtlich der nuklearen Fähigkeiten Transparenz zu schaffen und vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen.