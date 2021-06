Erneut nicaraguanische Oppositionelle festgenommen

Wenige Monate vor der Präsidentenwahl in Nicaragua ist die Polizei erneut gegen Oppositionspolitiker vorgegangen. Die Parteichefin der UNAMOS, Suyen Barahona Cuan, ihr Vize Hugo Torres und die Politikerinnen Dora María Téllez und Ana Margarita Vigil Guardián wurden festgenommen, wie die Polizei am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Stunden später meldeten die Behörden die Festnahme des ehemaligen Vize-Außenministers Víctor Hugo Tinoco. Die USA kritisierten das Vorgehen scharf.

Die USA kritisierten den Schritt scharf. Die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Julie Chung bezeichnete die erneuten Festnahmen auf Twitter als „willkürlich“. Sie forderte die Mitglieder der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) auf, ein „klares Signal“ an die Regierung des linken Präsidenten Daniel Ortega zu senden. Die OAS will am Dienstag über die Krise in Nicaragua beraten.