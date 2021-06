Überfall auf Schulbrüder im Jahr 2018 geklärt

Der Überfall auf sechs Ordensbrüder der Wiener Schulbrüder in Wien-Floridsdorf kurz nach Weihnachten 2018 ist geklärt. Das bestätigte die Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz. Zweieinhalb Jahre nach der Tat wurde ein Verdächtiger genommen. Laut Chefinspektor Helmut Pöttler vom Landeskriminalamt Wien handelt es sich um einen Kroaten, der keinen Wohnsitz hat und auf der Straße lebt. Er habe ein Geständnis angelegt.

Jahrelang fehlte vom Täter jede Spur. Auch eine Belohnung von 30.000 Euro, die Veröffentlichung eines Phantombildes und ein Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ brachten zunächst keinen entscheidenden Hinweis. Dann kam es laut Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, zu einem DNA-Treffer - und am 11. Mai dieses Jahres wurde der Verdächtige in Zagreb festgenommen.