Österreich sucht Konzept für Architekturbiennale 2023

Während der Biennale ist vor der Biennale: Derzeit ist in Venedig die 17. Internationale Architekturbiennale zu bewundern, doch die Einreichphase für die nächste Ausgabe wurde soeben gestartet. So sucht das Kulturministerium für die 18. Architekturausstellung in der Lagunenstadt ab sofort und bis spätestens 14. August ein kuratorisches Konzept für die Bespielung des heimischen Beitrags im Österreichpavillon.