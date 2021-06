Neues Regierungsteam in Israel vorgestellt

Der neue israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat am Montag sein Kabinett vorgestellt. Die 27 Ministerinnen und Minister versammelten sich in Jerusalem zum traditionellen Foto mit Staatspräsident Reuven Rivlin. Die neue Koalition wird von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum gebildet, darunter erstmals auch eine arabische Partei. Rivlin wird am 9. Juli als Staatsoberhaupt von Yitzhak Herzog abgelöst, der zu seinem Nachfolger gewählt wurde.