Integrationsministerin Raab startet in die Babypause

Integrations- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) begibt sich mit dem heutigen Montag in die Babypause - Anfang Juli erwartet die 36-Jährige ihr erstes Kind. „Ich freue mich schon so sehr darauf, unser Kind bald auf dieser Welt willkommen zu heißen“, meinte Raab in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Ihre Agenden - Frauen, Familie, Jugend und Integration - übernimmt während ihrer Abwesenheit bis September Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).