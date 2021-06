Austria Klagenfurt verlängert mit Trainer Pacult

Austria Klagenfurt hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Peter Pacult bis 2023 verlängert. Das gab der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Pacult steht bei den Kärntnern seit Jahresbeginn an der Seitenlinie, in der Meisterschaft feierte er in 17 Spielen zwölf Siege. Im Anschluss setzte sich sein Team in der Relegation gegen St. Pölten klar mit gesamt 5:0 durch und fixierte den Aufstieg in die höchste Spielklasse.