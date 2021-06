Offenbar Mädchen (7) in OÖ schwer sexuell missbraucht

Ein 16-Jähriger wird verdächtigt, am Wochenende in Schärding ein siebenjähriges Mädchen einer befreundeten Familie aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht zu haben. Er soll sich im Keller eines Mehrparteienhauses an dem Kind vergangen haben. Der Teenager wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft Ried ermittelt wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs, bestätigte deren Sprecher Alois Ebner einen Bericht in der „Kronen Zeitung“ am Montag.