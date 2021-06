Mäuseplage setzt australischen Farmern zu

Farmer Col Tink auf seinem Hof nahe Dubbo nutzt einen Besen, um die Nager in Richtung einer gigantischen Falle zu kegeln, in der die Tiere dann ertrinken. Auswirkungen auf die Zahl der Mäuse hat die Methode bei ihm allerdings kaum - sie fressen sich auch weiterhin in gigantischer Zahl durch Getreide- oder Heuvorräte. So wie Col Tink geht es im Osten Australiens derzeit vielen Bauern. In den Online-Netzwerken werden Videos von Mäusemassen geteilt, die über Felder oder Straßen wimmeln oder sogar landwirtschaftliche Maschinen zerstört zurücklassen.