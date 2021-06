„Grüner Pass“: EU besiegelt COVID-Zertifikat

Die EU hat am Montagvormittag die Einführung des EU-weiten COVID-Zertifikats („Grüner Pass“) zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen in Brüssel besiegelt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsident David Sassoli und der aktuelle Ratsvorsitzende, der portugiesische Regierungschef Antonio Costa, nahmen an der feierlichen Unterzeichnung der entsprechenden Verordnung teil.

„Das heute gesetzlich in Kraft gesetzte Zertifikat wird es uns ermöglichen, in diesem Sommer sicherer zu reisen“, teilten sie in einer Aussendung mit. Ein „offenes Europa“ habe „Vorrang“. Die Verordnung über das COVID-Zertifikat sei in Rekordzeit von 62 Tagen vereinbart worden, hieß es weiter. Sie gilt ab dem 1. Juli 2021 für zwölf Monate.