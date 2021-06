Bischöfe sprachen mit leitenden Frauen in der Kirche

Ein Austausch mit Frauen in kirchlichen Leitungsfunktionen war der erste Programmpunkt der Vollversammlung der Bischofskonferenz, die am Montagnachmittag in Mariazell begonnen hat. Nach einem gemeinsamen Gebet führten die Bischöfe Gespräche mit insgesamt 14 Frauen, die in Diözesen bzw. Ordensgemeinschaften in Leitungspositionen wirken. „Wie wollen aufmerksam hören, was uns gesagt wird“, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, laut „Kathpress“.