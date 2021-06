Kapitän nach Schiffsbrand vor Sri Lanka vor Gericht

Der Kapitän des ausgebrannten und halb versunkenen Frachtschiffs vor Sri Lanka muss vor Gericht erscheinen. Er werde unter anderem er dafür verantwortlich gemacht, dass das Meer verschmutzt worden sei, hieß es von der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Gerichtstermin in der Hauptstadt Colombo sei am 1. Juli, teilte das Gericht mit. Am Montag sei der Mann zunächst auf Kaution (zwei Millionen Rupien rd. 8.300 Euro) freigelassen worden, dürfe aber das Land nicht verlassen.