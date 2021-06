Nur 112 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden so wenige Corona-Neuinfektionen wie seit 10. August 2020 nicht mehr registriert worden. 112 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 wurden am Sonntag eingemeldet, allerdings gibt es am Wochenende traditionell weniger Tests und damit auch weniger neue Fälle. Damit ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 20 gerutscht und liegt jetzt österreichweit bei 18,6. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 3.947.

Nach den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums (Stand Montag, 9.30 Uhr) sind in den vergangenen 24 Stunden 184 Menschen von einer Corona-Infektion wieder genesen, damit liegt die Zahl bei 634.123 Genesenen seit Beginn der Pandemie. Gegenüber Sonntag kam ein Mensch dazu, der an oder mit Covid-19 gestorben ist, im Sieben-Tages-Schnitt waren es statistisch gesehen 3,1 Corona-Tote.

307 Menschen lagen mit einer Covid-Erkrankung in einem Krankenhaus, um zwei weniger als am Sonntag. 99 von ihnen wurden auf Intensivstationen betreut, um drei weniger als am Sonntag und 47 weniger innerhalb einer Woche.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 339.710 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, davon 26.030 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 60.552.628 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 0,4 Prozent.

Am Sonntag wurden 37.016 Impfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 4.207.867 zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 47,3 Prozent der Bevölkerung. 2.153.186 und somit 24,2 Prozent der Menschen in Österreich sind vollimmunisiert.