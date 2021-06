Keine Maskenpflicht mehr in den Schulklassen

An den Volksschulen gab es schon zuletzt in den Klassen keine Maskenpflicht, diese Regelung wird nun auf die restlichen Schulen ausgeweitet. Wer sich mit einem Mund-Nasen-Schutz bzw. einer FFP2-Maske sicherer fühlt, kann sie aber weiter freiwillig verwenden.

Während das Ende der Maskenpflicht in der Klasse in Österreich von AHS-Lehrergewerkschafter Herbert Weiß (FCG) begrüßt wird, warnt in Deutschland die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vor einer zu frühen Abschaffung der Maskenpflicht. Viele Klassenräume ließen sich nicht richtig lüften, bei Lüftungsanlagen gebe es noch Nachholbedarf und viele Lehrer seien noch nicht vollständig immunisiert, so das Argument der GEW gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.