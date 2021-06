Grazer Jungdirigent Patrick Hahn vor dem Start in Wuppertal

Wuppertal bekommt ab der nächsten Spielzeit den wohl jüngsten Generalmusikdirektor an deutschen Bühnen. Der am 17. Juli 1995 in Graz geborene Patrick Hahn stellte am Montag seine Pläne vor. Bei seinem Antrittskonzert am 1. September werde Musik von Richard Strauss gespielt und die Sopranistin Marlis Petersen auftreten, sagte der 25-Jährige in seiner neuen Arbeitsstelle.