Mindestens 15 Tote bei Anschlag in Somalia

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Militärcamp in Somalia sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Wie ein Offizier in dem Ausbildungslager mitteilte, sprengte sich ein als Soldat getarnter Attentäter am Dienstag in der Früh vor Rekruten in die Luft. „Ich habe etwa 15 neue Rekruten gezählt, die bei der Explosion getötet wurden“, sagte der Offizier. Die Zahl der Opfer könnte auch höher sein. Die Soldaten standen demnach in der Hauptstadt Mogadischu in einer Schlange.