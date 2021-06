SPÖ beklagt „Verhöhnung der Demokratie“ durch Regierung

Die SPÖ schießt sich vor den Plenartagen am Mittwoch und Donnerstag auf die Regierung ein: Türkis-Grün habe 57 Anträge der Opposition für diese Sitzungsrunde „vertagt und somit versenkt“, beklagte der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz. „Das ist eine bodenlose Brüskierung, was hier passiert“. Die NEOS wollen indes einen neuen Anlauf für liberalere Ladenöffnungszeiten starten.

Inhaltlich störte sich Leichtfried einmal mehr daran, dass den „Corona-Bonus“ für Ärzte und Pflegende im Pandemieeinsatz sehr viele „Heldinnen und Helden der Krise“ nicht bekommen, etwa Reinigungskräfte in den Krankenhäusern oder Behindertenbetreuer. Kritik übte er auch daran, dass SPÖ-Anträge zum Tierschutz vertagt worden seien. „Türkis-Grün hat kein Interesse, dass es den Tieren besser geht“, schlussfolgerte Leichtfried und kündigte weitere Initiativen im Plenum an.

Die NEOS machen unterdessen einen neuen Anlauf zu einer Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Am Mittwoch wird im Nationalrat ein Antrag eingebracht, der es in einem Pilotversuch ermöglichen würde, auch über die derzeitigen Sperrzeiten hinweg sowie an Sonntagen offen zu halten, wurde bei einer Pressekonferenz angekündigt.