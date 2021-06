Biden trifft EU-Spitzen zum Gipfel in Brüssel

US-Präsident Joe Biden und die EU-Spitzen haben ihr Gipfeltreffen in Brüssel begonnen. EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen empfingen Biden am Dienstagmittag im Europagebäude. Topthema ist die Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Von der Leyen hat angekündigt, dass sie eine Lösung im Streit über Strafzölle wegen illegaler Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing und den europäischen Airbus-Konzern erwartet.

Biden ist seit vergangener Woche auf Europatour. Beim G7- und NATO-Gipfel und nun beim Treffen mit den EU-Spitzen will er die von Trump strapazierten Beziehungen mit den Verbündeten kitten und sich Unterstützung in der strategischen Rivalität mit China und Russland holen. Am Mittwoch trifft Biden dann den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf.