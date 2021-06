Kogler und Blümel skeptisch zu Lokalbesuchen ohne Tests

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) halten wenig davon, für Menschen ohne Impfung oder überstandener Coronaerkrankung den Lokalbesuch ohne Tests zu ermöglichen. „Mein intuitiver Zugang ist, dass wir gut beraten sind, durchaus daran festzuhalten“, so Kogler am Dienstag auf eine entsprechende Frage. Auch Blümel verwies auf Österreichs Vorsprung bei Öffnungen im Vergleich zu Deutschland und auf die Delta Variante und rief zur Vorsicht auf.

„Mit der Systematik des Reintestens ist uns sehr sehr viel gelungen“ so Kogler. Die Expertengespräche der kommenden Wochen würden das Thema aufgreifen, aber Mutationen wie die Delta Varianten seien auch „nicht ganz vernachlässigenswert“. Man sehe, dass in Großbritannien trotz höherer Durchimpfungsrate die Zahlen wieder exponentiell steigen, das „sollte uns zumindest zum Nachdenken veranlassen“. Die 3G-Politik, also Testpflicht für alle ohne Impfung, setze Österreich in die Lage „großzügig zu sein“, etwa mit größeren Gruppen bei Indoor-Veranstaltungen. Auch wenn die Aufhebung der Testpflicht populär wäre, müsse man Kosten und Nutzen sorgsam abwägen.