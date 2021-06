NEOS beklagen mangelnde Einbindung bei Heeresreform

Die NEOS haben am Mittwoch die mangelnde Einbindung des Parlaments in die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) auf den Weg gebrachte Heeresreform beklagt. Bei einem für Österreich „derart wichtigen Thema“ wäre dies aber die Aufgabe der Ministerin gewesen, meint Verteidigungssprecher Douglas Hoyos. Die Reform sieht im Wesentlichen eine Verschlankung der Führungsstruktur und die Trennung von Verwaltung und militärischer Führung vor.

Die Verschlankung der Strukturen sei zwar „grundsätzlich“ zu begrüßen, so Hoyos: „Unser Vertrauen in eine Ministerin, die immer wieder ihr mangelndes Interesse an der Truppe bewiesen hat, ist jedoch enden wollend.“ Positiv hob der pinke Verteidigungssprecher die Aufwertung der Cyber-Defense hervor.