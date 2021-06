Corona - Aventrium legt Masken-Produktion in Graz still

Der österreichische Hersteller von FFP-2-Schutzmasken Aventrium stellt seine Produktion in Graz ein. Ursache sei der Preiskampf in diesem Segment von Gesundheitsausrüstung. Die Produktion in Deutschland werde aufrechterhalten, in Ungarn werde sie ausgebaut. Ein Kontingent von insgesamt zehn Millionen FFP2-Masken wird ab Mittwoch über eine Auktionsplattform versteigert, zu einem Startpreis pro Maske von zehn Cent, wie das Unternehmen der APA mitteilte.

Laut Aventrium-Geschäftsführer Dominik Holzner habe man rund zehn Millionen Stück FFP2-Masken für ein großes Unternehmen vorproduziert, man wolle sich allerdings nicht auf den Preiskampf mit diesem Konzern einlassen. Auch die Standortpolitik werde geändert. „Wir konzentrieren uns auf unseren Standort in Deutschland und bauen vor allem in Ungarn aus, da wir dort optimale Unterstützung erhalten. Am Standort in Graz werden wir hochwertige Medizinprodukte in kleineren Mengen herstellen und innovative Produkte auf den Markt bringen“, sagte Holzner. Die Herstellung wurde bereits vor einiger Zeit eingestellt, in Spitzenzeiten habe man dabei rund 130 Mitarbeiter beschäftigt, darunter auch viele Leiharbeiter. Diese Beschäftigte seien seit „der Preisvorgabe der Bundesregierung vor einigen Wochen“ laufend abgebaut worden, hieß es auf APA-Anfrage.