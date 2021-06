Castillo erklärt sich zum Wahlsieger in Peru

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru hat sich der Sozialist Pedro Castillo nach Abschluss der Stimmenauszählung zum Wahlsieger erklärt. „Eine neue Zeit hat begonnen“, twitterte Castillo am Mittwoch. Castillo liegt nach Auszählung aller Stimmen hauchdünn in Führung: Er kommt auf 50,13 Prozent und liegt damit laut Wahlkommission in dem knapp 33 Millionen Einwohner zählendem Land nur 44.058 Stimmen vor seiner konservativen Rivalin Keiko Fujimori mit 49,87 Prozent.