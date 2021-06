Hitze sorgt für herausfordernde Tage für Mensch und Tier

Heute, Mittwoch, ist die erste Hitzewelle des Jahres in Österreich angekommen. Die heißen Temperaturen können sowohl Menschen als auch Haustieren zusetzen, wie mehrere Hilfsorganisationen in Aussendungen betonten. Lebensgefährlich wird es, wenn ein Baby oder Kleinkind im heißen Auto zurückgelassen wird, warnte der ÖAMTC.

Der Mensch besteht zu rund 60 Prozent aus Wasser. Das Durstgefühl setzt aber erst dann ein, wenn unser Körper bereits viel Flüssigkeit verloren hat. „Trinken Sie an heißen Tagen zwei bis drei Liter über den Tag verteilt. Ideal sind kühles Wasser, ungesüßte Tees, verdünnte Fruchtsäfte oder auch kalte Suppen. Das hilft den Flüssigkeits- und Elektrolytverlust durch das Schwitzen auszugleichen“, riet Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber. Finger weg von Alkohol und Koffein - sie belasten den Kreislauf zusätzlich.

Die Hitze kann aber auch wirklich gefährlich werden. In einem Fahrzeug kann es bei extremer Hitze etwa rasch bis zu 70 Grad heiß werden. „Leider kommt es immer wieder vor, dass Eltern ihre Kinder bewusst alleine im Auto lassen, um ‚nur kurz‘ etwas zu erledigen. Selbst bei kurzen Besorgungen gilt: Kinder und Haustiere niemals alleine im heißen Auto lassen, selbst wenn das Fenster etwas geöffnet bleibt“, warnte ÖAMTC-Expertin Marion Seidenberger. „Das ist sehr gefährlich. Bereits wenige Minuten in einem in der Sonne abgestellten Fahrzeug können ausreichen, damit ein Kleinkind oder Baby kollabiert. Die Hitze birgt eine große Gefahr und kann im schlimmsten Fall tödliche Konsequenzen haben.“