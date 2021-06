ÖFB-Team peilt in Amsterdam nächstes EM-Erfolgserlebnis an

Österreichs Nationalmannschaft hat am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1) das nächste Erfolgserlebnis bei der Fußball-EM im Visier. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Nordmazedonien soll es auch gegen die Niederlande Punktezuwachs geben, allerdings ist die Aufgabe ungleich schwieriger als gegen den EURO-Neuling. Das ist nicht nur dem Ausfall von Marko Arnautovic geschuldet, der in Amsterdam seine Ein-Spiel-Sperre wegen Beleidigung absitzt.

Die „Oranjes“ gelten in Gruppe C als Favorit, genießen Heimvorteil und lieferten beim 3:2 gegen die Ukraine eine über weite Strecken überzeugende Leistung ab. Dennoch blickt ÖFB-Teamchef Franco Foda der Partie optimistisch entgegen. „Wir wollten die erste kleine Geschichte schreiben, wollten unser erstes Spiel unbedingt gewinnen, und das ist uns mit einem verdienten Sieg gelungen. Die Mannschaft hat viel Selbstvertrauen getankt“, sagte der Deutsche.

Sollte eine Niederlage vermieden werden, wäre die ÖFB-Auswahl de facto im Viertelfinale - mit vier Punkten als einer der beiden schlechtesten Gruppendritten auszuscheiden, ist äußerst unrealistisch. Mauertaktik wird man von den Österreichern aber keine sehen, kündigte Foda an. „Auf ein Unentschieden können italienische Mannschaften spielen. Wir haben immer die Intention, ein Spiel zu gewinnen, und so wird es auch gegen die Niederlande sein.“

In punkto Aufstellung hielt sich der Teamchef wie gewohnt bedeckt. So ließ er etwa offen, ob David Alaba wieder in einer Dreierkette agiert. Immerhin gab es Andeutungen: „Gegen Nordmazedonien war es die Idee, dass man gegen zwei Stürmer mit einem Dreieraufbau besser zur Geltung kommt. Die Variante ist auch gegen die Niederländer möglich, weil sie auch in einem 3-5-2-System spielen“, meinte Foda.

Zu einem Umdenken zwang Foda die Arnautovic-Sperre, über die die UEFA am Mittwochnachmittag informierte. Der 55-Jährige hatte laut eigenen Angaben überlegt, den Offensivstar erstmals in diesem Jahr in der Startformation aufzubieten. Die Situation habe sich durch das Arnautovic-Aus „leicht verändert“, sagte Foda am Abend in seiner Abschluss-Pressekonferenz. „Wir haben noch einige Optionen im Kader. Wir können aber auch Taktik und System verändern in eine andere Richtung.“