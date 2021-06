Bures verteidigt Kontrollinstrument U-Ausschuss

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat das parlamentarische Kontrollinstrument U-Ausschuss gegen die jüngsten Angriffe aus den Reihen der ÖVP verteidigt. Zuletzt sei versucht worden, dieses mit Begriffen wie „politische Löwingerbühne“ oder „Unterstellungsausschuss“ in „Misskredit“ zu bringen, sagte sie bei einem Hintergrundgespräch. „Alles in allem“ funktioniere die parlamentarische Kontrolle in U-Ausschüssen jedoch, konstatierte Bures.