Forscher verbessern mit KI Sonnenwind-Vorhersagen

Die Sonne befördert durchgehend geladene Teilchen mit hoher Geschwindigkeit ins All. Der schnelle Sonnenwind kann mitunter mit bis zu 800 Kilometern pro Sekunde in Richtung unseres Heimatplaneten wehen, wie Martin Reiss vom Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Graz im Gespräch mit der APA erklärte. Er leitete zusammen mit Rachel Bailey von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die nun im Fachjournal „Space Weather“ veröffentlichte Studie.

Das Teilchen-Bombardement auf das schützende Magnetfeld der Erde kann mitunter auch Auswirkungen auf das Leben am Boden haben. Je stürmischer sich das Weltraumwetter zeigt, desto eher wird es zur Gefahr für Technologien. So können die hochenergetischen Teilchen in die Erdatmosphäre eindringen und elektromagnetische Störungen verursachen, die etwa den Flugverkehr und das Funktionieren von Stromnetzen gefährden. Vorhersagen des Weltraumwetters werden auch wichtiger, da immer mehr Satelliten um die Erde kreisen.

In Zusammenarbeit mit dem US Air Force Research Lab und dem NASA Goddard Forschungslabor setzten die Wissenschafter einen Machine Learning-Algorithums mit auf die Frage an, wie das Magnetfeld der Erde mit dem Sonnenwind über die Zeit zusammenwirkt. „Das hat uns in Kombination mit einem Magnetfeld-Modell der Sonne ermöglicht, Vorhersagen zu treffen, wie sich der Sonnenwind in Zukunft verhalten wird“, erklärte der Wissenschafter. Das so optimierte System ließ das Team über Daten von zwei Sonnenzyklen von jeweils rund elf Jahren trainieren und dann Vorhersagen treffen. Die Ergebnisse „geben diesem Aufwand mehr als recht“, so Bailey. Es zeigte sich nämlich, dass die Verbesserung der Vorhersage ungefähr im Bereich von 20 Prozent liegt. Demnach reduziert sich der Fehler in der Geschwindigkeitsprognose des Sonnenwindes im Schnitt von 99 auf 78 Kilometer pro Sekunde.