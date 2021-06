Unbekannte Garnelenart im Tiergarten Schönbrunn entdeckt

Normalerweise werden neue Tierarten in unerforschten Wäldern oder tief am Meeresgrund entdeckt. Doch nun ist ein Meeresbiologe im Tiergarten Schönbrunn im Riffaquarium und den angeschlossenen Filteranlagen im Aquarien-Terrarienhausauf eine neue Garnelenart gestoßen, gab der Zoo am Donnerstag bekannt.