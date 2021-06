Kultur-Events ab 1. Juli ohne Einschränkungen möglich

So werden laut Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) Kulturevents „endlich wieder in ihrer ganzen Breite möglich“. Dazu zählen auch Veranstaltungen mit Stehplätzen, was - wie schon bei der letzten Pressekonferenz angekündigt - auch große Musikfestivals wie das Frequency ermöglichen wird. „Die junge Kultur, die Pop-Kultur und die Clubkultur in allen Facetten sind essenzielle Bereiche unserer Kulturlandschaft“, so Mayer. Das Liveerlebnis sei „etwas Besonderes“, „Live hat uns allen gefehlt“.