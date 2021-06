Chefs von pro-demokratischer Zeitung in Hongkong festgenommen

Die Polizei beschlagnahmte umgerechnet knapp zwei Millionen Euro an Vermögenswerten von drei Unternehmen, die mit „Apple Daily“ in Verbindung stehen. Die Zeitung selbst schrieb in einem Brief an ihre Kunden, sie sei „Ziel eines Angriffs des Regimes“. Die Redaktion werde an ihren Aufgaben festhalten „und bis zum Ende kämpfen“.