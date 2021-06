Thiem will mit Neo-Manager Blanco auf Rasen durchstarten

Dominic Thiem startet mit neuem Management in die kurze Rasensaison: Als Nachfolger von Herwig Straka wurde am Donnerstag ein alter Bekannter Thiems präsentiert. Es ist sein Ex-Touring-Coach Galo Blanco, der den US-Open-Sieger im Namen der Firma Kosmos als ersten Spieler unter Vertrag nimmt. Während diese Weichen nun gestellt sind, weilt Thiem schon seit Mittwoch auf Mallorca. Dort spielt der 27-jährige Weltranglisten-Fünfte das ATP250-Rasenturnier zur Wimbledon-Vorbereitung.

Thiem kehrt nach dem enttäuschenden Erstrunden-Aus bei den French Open wieder frisch auf die Tour zurück. Und er nimmt die Rasensaison, natürlich auch weil er nicht wie etwa 2018 und 2019 im Paris-Endspiel gestanden ist, ernster als zuletzt. „Wir waren Sonntag und Montag in Kremsmünster zum Training“, berichtete sein Vater Wolfgang Thiem am Donnerstag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. In dem kleinen Ort in Oberösterreich gibt es die einzigen Rasenplätze Österreichs.