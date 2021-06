Strabag Award an Anouk Lamm Anouk verliehen

Die Verleihung fand am gestrigen Donnerstag in Wien statt. Die Maler*in und Lyriker*in Anouk Lamm Anouk identifiziert sich laut Aussendung als nicht-binär. „Basierend auf der Erforschung ihrer Identität und ihres Körpers in Bezug auf die Gesellschaft war ihr erstes Ziel eine Reduktion als Verdichtung, die zu einer sehr persönlichen Annäherung an die Abstraktion führte“, heißt es in Bezug auf ihre Arbeit. „Frühe Erfahrungen und das Hineinwachsen in einen geschlechtlich falsch konnotierten Körper prägten ein bereits umfangreiches Werk, das den Schmerz konfrontiert und in Schönheit und Kraft transformiert. Die Betrachter*innen werden herausgefordert, indem sie gezwungen werden, sich mit Sex, Erotik und (weiblicher) Emanzipation auseinanderzusetzen.“