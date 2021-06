Mitarbeiter von Hongkonger Zeitung beschuldigt

Die Hongkonger Behörden haben nach der Razzia bei der prodemokratischen Zeitung „Apple Daily“ am Freitag zwei der fünf festgenommenen Mitarbeiter formell beschuldigt. Ihnen würden auf Grundlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes „geheime Absprachen mit einem anderen Land oder externen Elementen mit dem Ziel der Gefährdung der nationalen Sicherheit“ vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Die pro-demokratische Boulevard-Zeitung erhöhte ihre Auflage auf 500.000 Stück.

Nach Angaben der Zeitung handelt es sich bei den beiden um Chefredakteur Ryan Law und Geschäftsführer Cheung Kim-hung. Sie sollen nach Polizeiangaben am Samstag einem Richter vorgeführt werden. Die anderen drei Verdächtigen seien noch in Gewahrsam und würden befragt.

Am Donnerstag waren bei einem massiven Polizeieinsatz bei „Apple Daily“ insgesamt fünf führende Mitarbeiter festgenommen und Computer sowie Vermögenswerte der Zeitung beschlagnahmt worden. Die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone erklärten, die Zeitung habe zu „Sanktionen“ gegen Hongkong und die Führung in Peking aufgerufen.