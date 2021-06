Präsidentenwahl im Iran hat begonnen

In Wien sollte am späten Vormittag (11.30 Uhr) vor der iranischen Botschaft eine Protestdemonstration gegen die Wahl stattfinden. „Boykottiert die Scheinwahl im Iran!“, hieß es in einer Aussendung der Österreichisch-Iranischen Gemeinschaft in Wien. „Es gibt keine freien Wahlen im Iran. Die Opposition im Land ist verboten und wird verfolgt, ein religiöser Wächterrat siebt weitere Kandidaten aus“, kritisierten die Regimegegner.