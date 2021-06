Niavaranis neues „Globe Wien Open Air“ startet am Sonntag

Während sein „Theater im Park“ bereits mitten in der zweiten Saison steckt, startet am Sonntag Michael Niavaranis neues Freiluftprojekt auf der Freifläche vor seinem Globe Wien. Zur Eröffnungsshow steht der Hausherr selbst auf der Bühne, flankiert von seinem Langzeitkollegen und -freund Viktor Gernot und einigen Überraschungsgästen, wie es in der Ankündigung heißt. Danach gibt es bis Ende September einen Mix aus Kabarett- und Musikprogramm.