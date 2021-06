Mona-Lisa-Kopie versteigert - Für 2,9 Millionen Euro

Eine Kopie der Mona Lisa ist für fast drei Millionen Euro versteigert worden. Das Bild erzielte am Freitag bei Christie‘s in Paris 2,9 Millionen Euro inklusive Gebühren und damit rund das Zehnfache des Schätzpreises, wie das Auktionshaus mitteilte. Die Kopie des Meisterwerks von Leonardo da Vinci stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts, der Maler ist nicht bekannt. Das Gemälde ging laut Christie‘s an einen ausländischen Bieter.