Iran bei Präsidentenwahl vor Machtwechsel

Im Iran ist am Freitag ein neuer Präsident gewählt worden - das Interesse der Wähler war allerdings mäßig. Zwölf Stunden nach Öffnung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung landesweit erst bei 37 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. Die Öffnungszeit der Wahllokale wurde daher am späten Abend um zwei Stunden verlängert. Nach dem Ausschluss aller aussichtsreichen Kandidaten galt die Wahl des ultrakonservativen Justizchefs Ebrahim Raisi als nahezu sicher.

Die iranische Exil-Opposition rief hingegen zum Boykott der Wahl auf. Sie sieht in der Abstimmung in erster Linie den Versuch, den Einfluss der Ultrakonservativen im Land zu zementieren.

In Wien fand am späten Vormittag eine Protestdemonstration gegen die Wahl statt. „Boykottiert die Scheinwahl im Iran!“, hieß es in einer Aussendung der Österreichisch-Iranischen Gemeinschaft in Wien. „Es gibt keine freien Wahlen im Iran. Die Opposition im Land ist verboten und wird verfolgt, ein religiöser Wächterrat siebt weitere Kandidaten aus“, kritisierten die Regimegegner. Laut Veranstaltern gab es rund 40 Teilnehmer an der Demonstration.