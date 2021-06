Mindestens 27 Tote bei Busunglück in Peru

Bei einem Busunglück in Peru sind am Freitag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. In dem Bus saßen Bergleute, die nach Angaben ihres Unternehmens auf dem Weg von der Silbermine Pallancata im Süden Perus in die Regionalhauptstadt Arequipa waren. „Wir bedauern den Tod von 27 unserer Kollegen, nachdem der Bus, der sie nach Arequipa bringen sollte, in eine Schlucht gestürzt ist“, erklärte die Bergbaugesellschaft Ares.