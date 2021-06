Kärntner Zöllner legen Tierhändler-Ehepaar das Handwerk

Von der tagelangen Reise mitgenommen, aber am Leben sind sechs Rassekatzen und -hunde, die Kärntner Zöllner kürzlich einem russischen Schmuggler abgenommen haben. Sie werden jetzt im Tierschutzkompetenzzentrum in Klagenfurt während ihrer mindestens dreiwöchigen Quarantäne aufgepäppelt. In dem Kleinbus, der über Rumänien und Ungarn via Österreich bis nach Frankreich fahren hätte sollten, fanden sich zudem rund 135 Packungen Veterinärmedikamente sowie 32 Tierpässe.