Mountainbiker reanimierte gestürzten Radfahrer in Kärnten

Ein Mountainbiker hat am Samstagabend einem gestürzten Radfahrer in Winklern (Bezirk Spittal an der Drau) in Kärnten wohl das Leben gerettet: Der 52-Jährige war kurz vor 20.30 Uhr auf einem Forstweg gestürzt und reglos am Boden liegen geblieben. Der nachfahrende Biker fand den Einheimischen und leistete Erste Hilfe, in dem er eine Herzdruckmassage durchführte. So konnte der 52-Jährige reanimiert werden, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.