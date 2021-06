Schweizer nähte größte Hose der Welt

Sie hat einen 16 Meter langen Reißverschluss und würde einer 180 Meter großen Person passen. Am Sonntag wurde die Riesenhose in Beromünster der Bevölkerung präsentiert und amtlich vermessen. Mit ihr will Kelesh den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Gelingt ihm dies, so plant der gebürtige Syrer aus der Hose gegen 12.000 Stofftaschen zu nähen, die verschenkt, aber auch verkauft werden sollen.