Impfnachweise beim Grünen Pass doch schon ab heute verfügbar

Für das Erstellen und Abrufen der EU-konformen QR-Codes zum Nachweis von Impfung, Testung oder Genesung muss man sich auf gesundheit.gv.at per elektronischer Signatur oder Bürgerkarte anmelden. Als Zusatzservice sollen laut Ministerium all jene, die bis Ende Juni vollimunisiert sind, per Post einen Ausdruck des Impfnachweises erhalten. Im Lauf der kommenden Woche soll es außerdem möglich sein, den Impfnachweis auch in Apotheken oder Hausarztpraxen auszudrucken.