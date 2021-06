Parlamentswahlen in Armenien begonnen

In Armenien hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten in der Früh um 08.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) für die rund 2,6 Millionen Stimmberechtigten, erste Ergebnisse wurden nach der Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr MESZ erwartet. Die Opposition rund um den früheren Präsidenten Robert Kotscharjan beklagte unterdessen Wahlverstöße. Kotscharjan gilt neben dem amtierenden Regierungschef Nikol Paschinjan als Favorit bei der Wahl.