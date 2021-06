Erster DTM-Podestplatz für Auer dank Platz drei in Monza

Lucas Auer hat im zweiten DTM-Saisonrennen seinen ersten Podestplatz eingefahren. Der Tiroler belegte am Sonntag in Monza mit seinem Mercedes hinter den Audis von Kelvin van der Linde (RSA) sowie Nico Müller (SUI) Platz drei. Hatte ihn am Samstag ein verpatzter Boxenstopp noch das Podium gekostet, kam Auer Sonntag auf Platz fünf liegend sehr früh zum Reifenwechsel und danach als Dritter auf die Strecke zurück.