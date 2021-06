Verstappen baut mit Sieg in Le Castellet WM-Führung aus

Max Verstappen hat sich am Sonntag beim Großen Preis von Frankreich mit einem Herzschlag-Finale den Sieg geholt. Der Red-Bull-Pilot überholte Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton erst in der vorletzten Runde und baute damit seine WM-Führung aus. Im Gegensatz zu dem Briten im Mercedes war der Niederländer mit einer Zwei-Stopp-Strategie unterwegs. Der dritte Platz ging an Baku-Sieger Sergio Perez aus Mexiko im zweiten Red Bull.

Mit seinem 13. Grand-Prix-Sieg hält Verstappen nun nach sieben Rennen bei 12 Punkten WM-Vorsprung auf Hamilton. Der nächste Grand Prix findet in einer Woche auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Am kommenden Sonntag steht dort der Große Preis der Steiermark auf dem Programm, eine Woche später ist die Formel 1 im Zuge des Österreich-Grand-Prix erneut in Spielberg zu Gast - zwei Heimrennen für Red Bull Racing also.

„Am Ende hat es sich ausgezahlt, zwei Stopps zu machen. Das war eine große Erleichterung“, meinte Verstappen, der den langsameren Hamilton gerade rechtzeitig noch abfing. „Wir haben bisher schon die ganze Saison hart gegeneinander gekämpft. Ich denke, das wird für die restliche Saison so bleiben“, verwies er auf den Zweikampf mit Mercedes.

Hamilton musste eingestehen: „Zum Schluss hatte ich einfach keine Reifen mehr.“ Die meiste Zeit hätten die „Silberpfeile“ gegenüber Red Bull auf den Geraden eingebüßt: „Wir müssen herausfinden, woran das liegt, ob es die Power ist, der Luftwiderstand. Aber wir haben trotzdem ein gutes Paket.“

Verstappen hatte Hamilton nach dem Start die Führung „geschenkt“, als er bei böigem Wind am Ausgang der ersten, nach links gekrümmten Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und kurz die Strecke verließ. Danach fuhr Hamilton unspektakulär voraus, obwohl er über Funk ein schlechtes Fahrverhalten und schnell erhitzende Reifen monierte. Dabei hatte es durch Regen am Vormittag sogar ein wenig abgekühlt. Es gelang ihm, den Vorsprung auf Verstappen kontinuierlich auszubauen und über drei Sekunden auf den Niederländer herauszufahren.

Das reichte aber um wenige Zehntelsekunden nicht, um nach dem Reifenwechsel am Ende der 19. Runde vorne zu bleiben. Verstappen, der eine Runde vorher in die Boxengasse abgebogen war, schaffte den Undercut und hatte die Führung wieder. In der 32. Runde von 53 ließ sich Verstappen noch einen Satz Medium-Reifen anstecken, Hamilton blieb hingegen bei seinen schon abgenutzten Hard-Walzen. Zunächst überholte Verstappen dann Bottas und machte Jagd auf den WM-Titelverteidiger - am Ende erfolgreich. Bottas brach komplett ein und musste auch Perez passieren lassen.

Für Verstappen war es der erste sogenannte Hattrick in seiner Karriere. Der 23-Jährige verbuchte die Pole Position, den Sieg und die schnellste Rennrunde. Für Perez war es das zweite Rennen in Folge auf dem Podium. Die beiden McLaren von Lando Norris und Daniel Riciardo belegten die Plätze fünf und sechs, Siebenter war Pierre Gasly im AlphaTauri. Alpine-Pilot Fernando Alonso punktete als Achter und blieb vor dem Aston-Martin-Duo Sebastian Vettel und Lance Stroll.