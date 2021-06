Misstrauensabstimmung gegen Schwedens Regierungschef Löfven

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven muss sich am Montag einer Misstrauensabstimmung im Parlament stellen. Der Chef der Sozialdemokraten führt eine Minderheitsregierung mit den Grünen an, die einen Pakt mit den Liberalen und der Zentrumspartei eingegangen ist. Zudem setzt Löfven im Parlament auf die Unterstützung der Linkspartei. Die droht nun aber gemeinsam mit anderen Parteien einen Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Schwedendemokraten zu unterstützen.

Die Abstimmung ist für 10.00 Uhr geplant. Mit der Linkspartei, die Löfven bisher in vielen Fragen unterstützt hat, hat sich der Regierungschef wegen eines Streits über Mietpreise überworfen. Auch ein am Sonntag kurzfristig gemachtes Kompromissangebot der Koalition konnte daran nichts ändern. Linkspartei-Chefin Nooshi Dadgostar bezeichnete den Vorschlag als „politisches Theater“. Die Zukunft Löfvens als Regierungschef hängt damit am seidenen Faden.